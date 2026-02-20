Процессоры Ryzen 9000X3D можно купить без теплораспределительной крышки

Все три процессора серии Ryzen 9000X3D с удалённой теплораспределительной крышкой теперь доступны на официальном сайте Thermal Grizzly, включая недавно представленный Ryzen 7 9850X3D. Процедура под названием delid подразумевает снятие теплораспределительной крышки процессора, что открывает доступ к кристаллам на подложке, включая CCD и IOD. Обычно такое вмешательство аннулирует гарантию производителя, однако Thermal Grizzly предоставляет собственную гарантию, поэтому энтузиасты, планирующие использовать кастомные системы охлаждения для достижения более низких температур и раскрытия дополнительного разгонного потенциала, могут приобрести такие версии без опасений.

Однако компания отдельно подчёркивает, что использование стандартной теплораспределительной крышки, которая входит в комплект, приведёт к аннулированию гарантии. При этом модифицированные варианты стоят значительно дороже стандартных. Ryzen 7 9800X3D при стартовой цене 479 долларов предлагался в версии без крышки за 712 долларов. Ryzen 9 9950X3D, который изначально оценивался в 699 долларов, у Thermal Grizzly стоит 1168 долларов. Новый 8-ядерный 16-поточный процессор на архитектуре Zen 5 — Ryzen 7 9850X3D — продаётся за 876 долларов, что на 350 долларов выше рекомендованной цены. Очевидно, что подобные решения рассчитаны не на массового покупателя и не на обычных геймеров, а на энтузиастов разгона, стремящихся выжать максимум из процессора.
