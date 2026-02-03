В сети засветился новый процессор Intel без встроенной графики

До финального релиза обновлённой линейки Intel Arrow Lake Refresh остаются считанные недели, и новые данные намекают, что свежих моделей будет больше, чем предполагалось изначально. В ассортименте одного румынского ритейлера засветился ранее неизвестный процессор Core Ultra 5 250KF Plus с кодом BX80768250KF. Это, по сути, первая модель семейства ARLR с индексом KF, который указывает на отсутствие встроенной графики, так что для работы системе потребуется обязательная дискретная видеокарта, как и в случае с прошлыми KF-версиями. В карточке товара указана тактовая частота 4,2 ГГц, что полностью совпадает с ранее появившимися слухами о Core Ultra 5 250K Plus и его базовой частоте P-ядер.

Из этого следует, что остальные характеристики также останутся без изменений — базовая частота E-ядер на уровне 3,5 ГГц, турбочастота E-ядер до 4,7 ГГц и максимальный буст P-ядер до 5,3 ГГц. Фактически, единственным отличием новой модели станет отсутствие iGPU, что для серии KF является стандартной практикой. Любопытно, что тот же румынский магазин уже упоминает Core Ultra 5 250K Plus с кодом BX80768250K и Core Ultra 7 270K Plus с кодом BX80768270K, тогда как флагманский Ultra 9 290K Plus пока в списках не появился. Видимо, флагманский процессор пока что не готов для релиза на этом рынке, но можно без всякого сомнения предположить, что топовый процессор отправится в магазины раньше всех остальных. Ведь на флагманском процессоре компания Intel явно делает больше выручки.