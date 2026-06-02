Intel представила процессоры Arc G3 для портативных приставок

Компания Intel официально представила серию Arc G3 — линейку систем на кристалле для портативных игровых устройств, призванную конкурировать с процессорами AMD Ryzen Z. Компания решила создать отдельное решение для этого сегмента после того, как заметила, что производители всё чаще используют мобильные процессоры U-серии в игровых консолях. Arc G3 предлагает баланс между вычислительной производительностью и графическими возможностями с явным акцентом на графику. Энергопотребление платформы оптимизировано специально под сценарии использования портативных игровых устройств. Кроме того, Intel активно сотрудничала с производителями на этапе разработки гаджетов, помогая улучшить автономность и систему охлаждения.

Для создания Arc G3 компания использовала новейшую архитектуру Panther Lake. По данным Intel, новинка обеспечивает прирост производительности в 42% по сравнению с конкурирующими решениями, включая AMD Ryzen Z2 Extreme на базе Strix Point. Также заявлено до 11 часов автономной работы в играх и поддержка режима Xbox. Платформа поддерживает весь набор современных технологий Intel Arc, включая масштабирование XeSS 3, генерацию кадров и технологии снижения задержек, плюс встроенная графика полностью совместима с DirectX 12 Ultimate. На программном уровне пользователи получат оптимизацию игр в день релиза, а также заранее скомпилированные шейдеры для сокращения времени загрузки и устранения подтормаживаний.
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