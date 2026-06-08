В сеть слили характеристики сокета LGA 1954

Сегодня в сеть попало первое предполагаемое изображение десктопного процессора Intel Nova Lake-S, который будет работать на сокете нового поколения LGA 1954. Судя по информации инсайдеров, процессоры поколения Intel Nova Lake для десктопных ПК ожидаются к запуску в начале 2027 года, и уже сейчас, по данным специалистов, ранние образцы начинают появляться у партнёров компании. И вместе с этим в сети появились и первые фотографии, позволяющие взглянуть на будущий чип следующего поколения. Судя по изображению, речь действительно идёт о процессоре для платформы LGA 1954 — у Nova Lake-S заметно изменена конструкция контактной области. Например, вырезы с левой стороны, характерные для Arrow Lake-S, перенесены на правую сторону, из-за чего физически установить новый процессор в старый сокет не получится.

Дополнительно подчёркивается, что и размеры корпуса не соответствуют предыдущим платформам. На обратной стороне чипа также заметны изменения в компоновке — количество конденсаторов составляет 35 единиц, тогда как у текущего Core Ultra 9 285K их 36 штук. Расположение контактных площадок стало более плотным по краям, а сама разводка заметно отличается от актуальных решений Intel. По словам автора утечки, лицевая сторона процессора визуально напоминает дизайн Alder Lake 12-го поколения. При этом Nova Lake-S будет работать только с новым сокетом LGA 1954, что создаст дополнительные сложности при выборе материнской платы под нужную конфигурацию.