TSMC повышает цены на свою продукцию на 10%

Сегодня стало известно, что крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников TSMC готовится повысить цены на кремниевые пластины в следующем году. Согласно последним данным, в зависимости от техпроцесса стоимость вырастет на 5–10%, причём подорожание затронет как передовые, так и более старые производственные нормы. Это создаст дополнительные трудности как для компаний, продолжающих использовать прошлые поколения литографии, так и для производителей, стремящихся получить доступ к самым современным технологиям. По информации Nikkei Asia, в 2027 году вырастут цены на техпроцессы TSMC 28 нм, 16 нм и 12 нм, относящиеся к категории зрелых технологий, а также на решения класса ниже 7 нм.

Комментируя ситуацию, представитель TSMC заявил, что стратегия ценообразования компании носит долгосрочный характер и не связана с попытками извлечь выгоду из текущей ситуации на рынке. По его словам, производитель продолжит тесно сотрудничать с клиентами и доказывать ценность своих технологий. Генеральный директор TSMC Си Си Вэй ещё в прошлом месяце отмечал, что компания не собирается действовать так же агрессивно, как производители памяти, однако повышение цен на 5–10% всё равно станет ощутимым для клиентов, которые уже столкнулись с ростом стоимости DRAM. В самой TSMC объясняют необходимость повышения цен увеличением расходов по всей цепочке поставок. Подорожание материалов, дорогостоящее производственное оборудование и масштабные инвестиции нужно отбивать.