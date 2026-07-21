TSMC повышает цены на свою продукцию на 10%

Комментируя ситуацию, представитель TSMC заявил, что стратегия ценообразования компании носит долгосрочный характер и не связана с попытками извлечь выгоду из текущей ситуации на рынке. По его словам, производитель продолжит тесно сотрудничать с клиентами и доказывать ценность своих технологий. Генеральный директор TSMC Си Си Вэй ещё в прошлом месяце отмечал, что компания не собирается действовать так же агрессивно, как производители памяти, однако повышение цен на 5–10% всё равно станет ощутимым для клиентов, которые уже столкнулись с ростом стоимости DRAM. В самой TSMC объясняют необходимость повышения цен увеличением расходов по всей цепочке поставок. Подорожание материалов, дорогостоящее производственное оборудование и масштабные инвестиции нужно отбивать.