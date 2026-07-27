AMD рассказала о судьбе платформы AM5

Процессоры Ryzen на архитектуре Zen 7 могут стать последним поколением для платформы AM5, тогда как Zen 8, вероятно, дебютирует уже на новой платформе AM6. Платформа AM5, представленная в 2022 году, уже успела получить три поколения процессоров Ryzen — первой стала серия Ryzen 7000 (Raphael), затем вышли гибридные Ryzen 8000G (Hawk Point), а последней на данный момент является линейка Ryzen 9000 (Granite Ridge). Следующим этапом станет семейство Olympic Ridge на архитектуре Zen 6. Эти процессоры должны предложить увеличенное количество ядер, более высокие тактовые частоты, увеличенный объём кэш-памяти и другие архитектурные улучшения благодаря использованию более совершенного техпроцесса. Во время мероприятия Advancing AI 2026 компания AMD также впервые рассказала о двух следующих архитектурах — Zen 7 и Zen 8, что позволяет предположить, как они впишутся в дорожную карту настольных процессоров Ryzen.

На сегодняшний день AMD официально гарантирует поддержку платформы AM5 как минимум до 2029 года. Изначально компания обещала поддержку до 2025 года, но затем продлила её до 2027 года, а в этом году объявила о дальнейшем продлении — до 2029 года. Это означает, что платформа, скорее всего, получит как минимум ещё одно поколение процессоров Ryzen. Если компания сохранит аналогичный двухлетний цикл выпуска настольных процессоров, то процессоры Ryzen на архитектуре Zen 7 могут дебютировать примерно в 2029 году. И это отличные новости для геймеров.