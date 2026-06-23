Steam Machine получит FSR 4

Компьютер Steam Machine — компактная игровая система, которая по мощности примерно сопоставима с PlayStation 5. Однако в одном важном аспекте устройство пока что уступает конкуренту — речь о работе с ранней версией апскейлера AMD FSR. Технология позволяет повышать разрешение изображения, делая низкое разрешение более чётким, и на PlayStation 5 и особенно PlayStation 5 Pro эта технология работает гораздо лучше, чем на новом Steam Machine. Для устройства, которое стартует с ценой 1049 долларов за версию с 512 ГБ, это не самая удачная новость, учитывая ожидания рынка. Тем не менее у платформы есть перспективы прокачаться в этом направлении в будущем.

Представитель Valve Пьер-Лу Грифе заявил, что компания работает совместно с AMD над внедрением FSR 4 в Steam Machine, однако точные сроки пока не раскрываются. Это важное уточнение, особенно на фоне прежних сомнений в том, что AMD вообще сможет адаптировать FSR 4 для устройств с интегрированными графическими решениями на архитектуре RDNA 3, к которым относится и Steam Machine. При этом Valve отмечает, что технология должна обеспечить значительное улучшение качества апскейлинга, что потенциально может приблизить Steam Machine по уровню графики к более современным конкурентам. Правда, это звучит очень странно — получается, компьютер за 1049 долларов не может выдавать качественную картинку без специального апскейлинга. В 2026 году это звучит не очень приятно для потенциального покупателя.