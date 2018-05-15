AMD назначает лидера по архитектуре графического программного обеспечения

AMD объявила о назначении главного архитектора программного обеспечения д-ра Джеффри Чэна корпоративному партнеру AMD. Назначение основывается на его продемонстрированном техническом лидерстве и роли в развитии графических технологий компании и подходах к разработке программного обеспечения.Д-р Ченг сыграл ключевую роль архитектора в разработке аппаратного, программного и системного компонентов в AMD и имеет глубокое понимание операционных систем, приложений и требований конечных пользователей. Д-р Ченг возглавил основные продукты и технологии AMD, которые значительно повлияли на отрасль, включая архитектурный дизайн GPU для Microsoft® Windows®, виртуализацию GPU с технологией SR-IOV (однокорневая виртуализация ввода / вывода), AMD Radeon ™ «Высокопроизводительный контроллер кэширования Vega» и проекты центров обработки данных GPU.