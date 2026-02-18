Intel готовится к эре ИИ-ПК

Президент японского подразделения Intel Макото Оно заявил, что 2026 год станет решающим для рынка ПК с поддержкой искусственного интеллекта — по его словам, уже к 2026 году такие устройства будут составлять около половины всех поставок. Если ориентироваться на прогноз IDC в 260 миллионов отгруженных компьютеров в год, то примерно 130 миллионов из них придётся на так называемые AI PC. Под этим термином обычно понимаются системы, оснащённые NPU или другим блоком для ускорения задач искусственного интеллекта, что позволяет выполнять базовую обработку ИИ локально, без обращения к облаку. При этом Макото Оно признаёт, что главным мотивом покупки подобных устройств зачастую становятся не функции ИИ, а более высокая энергоэффективность и увеличенное время автономной работы благодаря новым, более оптимизированным процессорам.

Иными словами, сейчас покупатели приобретают их не ради использования возможностей искусственного интеллекта как таковых. Также глава Intel также отметил, что компания намерена как можно быстрее сделать AI PC стандартом рынка, а не нишевым премиальным сегментом. Сегодня подобные устройства в основном воспринимаются как решения верхнего ценового уровня, и Intel стремится изменить это восприятие в кратчайшие сроки. Кроме того, производитель указывает на необходимость появления большего числа приложений, которые действительно раскрывают потенциал таких компьютеров, чтобы в них была необходимость для покупателя.
