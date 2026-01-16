Intel Core 7 253PE засветился в бенчмарке

Информации о чипах Bartlett Lake с исключительно P-ядрами до сих пор было немного — Intel уже выпустила в этом семействе версии с индексами E и TE, тогда как ожидаемые модели только с P-ядрами всё ещё готовятся к релизу. А сегодня в базе PassMark был протестирован Core 7 253PE, что позволило узнать часть его характеристик и оценить производительность в сравнении с предыдущими 10- и 14-ядерными решениями. Процессор набрал 3647 баллов в однопоточном тесте и 31802 балла в многопоточном режиме. По сравнению с Core i5 14400, который представляет собой 10-ядерный процессор Raptor Lake Refresh, многопоточная производительность оказалась почти на 20% выше.

В многопоточном тесте Core 7 253PE слегка опережает 14-ядерный Intel Core i5 14500, однако важно учитывать, что Core i5 14400 и Core i5 14500 имеют совершенно иную конфигурацию ядер и не являются прямыми предшественниками из-за различий в архитектуре. В обоих случаях используется лишь 6 P-ядер, а остальные представлены E-ядрами. Тем не менее образец с P-ядрами демонстрирует впечатляющую многопоточную производительность, что делает его особенно интересным для ресурсоёмких задач, сильно зависящих от процессора. Однопоточный результат выглядит не столь убедительно, однако пока доступен лишь один тестовый экземпляр, поэтому для более точных выводов потребуется больше данных. Но компания явно набирает обороты в начале этого года, что не может не радовать — Intel сдала позиции в прошлом году.