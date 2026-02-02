Процессоры AMD нового поколения получат больше ядер

Стандартный вычислительный кристалл CCD на базе микроархитектуры AMD следующего поколения Zen 6, как ожидается, получит увеличение количества процессорных ядер на 50 процентов. Это будет первый случай, когда AMD нарастит число ядер в CCD с полноценными высокочастотными ядрами, способными стабильно работать на высоких тактовых частотах. Ранее компания использовала CCD с большим количеством ядер за счёт уплотненных ядер с более низкими частотными пределами. При этом стандартный CCD Zen 6 должен сохранить сопоставимые размеры кристалла с Zen 5 — около 76 мм2 против 71 мм2 у предыдущего поколения. По имеющейся информации, CCD Zen 6 будет включать 12 процессорных ядер, объединенных в один комплекс CCX.

Все 12 ядер будут совместно использовать кэш L3 объёмом 48 МБ, что означает рост и количества ядер, и объёма кэша третьего уровня на 50 процентов по сравнению с Zen 5. Производство кристаллов Zen 6 будет вестись по техпроцессу TSMC N2 с нанолистами на 2 нм, который обеспечивает значительно более высокую плотность транзисторов по сравнению с TSMC N4P на 4 нм FinFET, применяемым для Zen 5. С учётом того, что Intel делает ставку на перераспределение кэш-памяти в пользу крупных кэшей последнего уровня в части премиальных настольных процессоров Core Ultra 400 Nova Lake-S, AMD, как ожидается, оснастит CCD Zen 6 полной поддержкой 3D V-Cache. В результате будущие процессоры серии X3D могут получить до 144 МБ кэша L3 на один CCD и суммарно до 288 МБ кэша L3 в настольных системах на сокете AM5.
Intel Core Ultra X7 358H засветился в бенчмарках…
Сегодня появились свежие результаты тестирования Core Ultra X7 358H, одного из готовящихся процессоров In…
Intel Core Ultra 9 290K Plus засветился в бенчмарке…
Обновлённые десктопные процессоры Intel Arrow Lake Refresh всё ближе к релизу — в базе Geekbench появился…
NVIDIA готовит к релизу ARM-процессоры…
NVIDIA планирует уже в этом году выпустить потребительские ноутбучные процессоры на архитектуре ARM под о…
Apple отказалась от Mac Pro…
Текущее поколение Mac Pro в этом году так и не получило M3 Ultra, в отличие от Mac Studio, — производител…
ACEMAGIC представила компактный ПК M1A PRO+…
Китайский производитель ACEMAGIC представил свой первый мини-ПК на основе Strix Halo — модель M1A PRO+, п…
Представлен мини-ПК Machenike Mini GTS на Core Ultra 9 285H…
Компания Machenike пополнила ассортимент компактных ПК моделью Mini GTS, которая основана на 16-ядерном п…
Qualcomm Snapdragon X2 Elite Extreme получил уникальную фишк…
Процессоры Snapdragon X2 Elite Extreme и Snapdragon X2 Elite были анонсированы как первые 3-нм процессоры…
Производительность Steam Machine почти на уровне PS5…
Вчера компания Valve представила сразу три новых устройства — Steam Machine, Steam Frame и Steam Controll…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor