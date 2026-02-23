Intel создаст новую архитектуру ядер процессора

Ранее разделение на P- и E-ядра дало Intel именно те результаты, на которые она рассчитывала. Это позволило чётко разграничить продукты и решить ряд задач на разных платформах. В потребительском сегменте E-ядра берут на себя фоновые и вспомогательные процессы операционной системы, тогда как P-ядра обеспечивают производительность в требовательных приложениях, включая игры. Для максимальной эффективности используется технология Thread Director, которая совместно с операционной системой распределяет задачи между типами ядер. Кроме того, Intel предлагает серверные процессоры Xeon только с P-ядрами для высокопроизводительных направлений вроде HPC и искусственного интеллекта, а также варианты только с E-ядрами для облачных сред, где важнее большое количество ядер.