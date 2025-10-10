Samsung изготовила пробную версию Snapdragon 8 Elite Gen 5

Недавний анонс процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 касался версии, произведённой по 3-нм техпроцессу TSMC под названием N3P. Однако это не значит, что Samsung бездействует. Согласно новому отчёту, южнокорейская компания недавно отправила на оценку образец флагманского процессора, изготовленного по 2-нм технологии GAA. Учитывая, что ранее Samsung уже начала массовое производство чипа Exynos 2600, этот шаг может стать для неё долгожданным прорывом. Но, конечно, сначала предстоит выполнить ряд условий. Поскольку Snapdragon 8 Elite Gen 5 является топовым решением Qualcomm, компания проведёт комплексные испытания, включая проверку энергоэффективности, производительности, тепловыделения, уровня выхода годных кристаллов и общей надёжности. Только после успешного завершения всех тестов Samsung сможет перейти к стадии пробного производства — ту же стадию компания, по слухам, уже прошла с Exynos 2600 несколько месяцев назад.

Но даже если Qualcomm рассматривает Samsung как потенциального долгосрочного подрядчика, испытательный период может занять от шести месяцев до года. И если Snapdragon 8 Elite Gen 5 всё-таки соответствует ожиданиям Qualcomm, рынок может увидеть впервые за много лет ситуацию, когда компания будет одновременно сотрудничать с двумя производителями. Это крайне актуально, ведь, по сообщениям, и Qualcomm, и MediaTek уже вынуждены платить TSMC на 24 процента больше за выпуск процессоров Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Dimensity 9500.
