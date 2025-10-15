Apple представила процессор M5

Поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей тоже получила развитие — прирост скорости при работе приложений с этой технологией достигает 45%. Нейронный движок сохранил шестнадцать ядер, но стал эффективнее, обеспечивая высокую производительность искусственного интеллекта при минимальном энергопотреблении. Эта система будет работать совместно с нейроускорителями CPU и GPU, полностью оптимизируя процессор под задачи искусственного интеллекта. Например, в гарнитуре Apple Vision Pro можно будет преобразовывать обычные двухмерные фотографии в пространственные сцены или создавать цифрового персонажа значительно быстрее и точнее. Кроме того, чип M5 обеспечивает более высокую скорость работы функций Apple Intelligence.