Apple представила процессор M5

Сегодня компания Apple представила процессор M5, который, как и его предшественник, использует конфигурацию из шести производительных и четырёх энергоэффективных ядер. Однако, по данным Apple, каждое ядро обеспечивает до пятнадцати процентов прироста многопоточной производительности по сравнению с M4. Графический модуль нового процессора также ускорился примерно на тридцать процентов, а благодаря встроенным в CPU и GPU нейроускорителям суммарная вычислительная мощность чипа выросла в четыре раза относительно предыдущего поколения. Пропускная способность памяти увеличилась до 153 гигабайт в секунду — это на 30% больше, чем у M4, где показатель ограничивался 120 гигабайтами в секунду.

Поддержка аппаратного ускорения трассировки лучей тоже получила развитие — прирост скорости при работе приложений с этой технологией достигает 45%. Нейронный движок сохранил шестнадцать ядер, но стал эффективнее, обеспечивая высокую производительность искусственного интеллекта при минимальном энергопотреблении. Эта система будет работать совместно с нейроускорителями CPU и GPU, полностью оптимизируя процессор под задачи искусственного интеллекта. Например, в гарнитуре Apple Vision Pro можно будет преобразовывать обычные двухмерные фотографии в пространственные сцены или создавать цифрового персонажа значительно быстрее и точнее. Кроме того, чип M5 обеспечивает более высокую скорость работы функций Apple Intelligence.
