AMD объявила о приобретении Xilinx за 35 миллиардов долларов

Американский производитель микросхем Xilinx решил продать себя американской компании Advanced Micro Devices (AMD) за 35 миллиардов долларов.

После завершения сделки в конце следующего года, компания AMD приобретет в общей сложности 13 000 инженеров, которые получат более высокие льготы, в это время Xilinx фокусируется на микросхемах управления центрами обработки данных, а AMD - на более доступных и высокопроизводительных процессорах.

Виктор Пэн, исполнительный директор Xilinx, сказал, что слияние с AMD не будет слишком сложным, поскольку они оба использовали схожие методы производства чипов.

Теперь благодаря более высокой емкости и лучшей стратегии продаж, чем у конкурентов, AMD теперь получила выручку в размере 2,80 миллиарда долларов на акцию. Также компания AMD надеется, что приобретение производителя микросхем поможет расширить компанию по мере привлечения новых клиентов.
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