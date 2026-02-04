AMD объявила о результатах за 2025 год

Сегодня компания AMD объявила финансовые результаты за четвёртый квартал и весь 2025 финансовый год. Выручка за четвёртый квартал стала рекордной и составила 10,3 миллиарда долларов, валовая маржа достигла 54%, операционная прибыль составила 1,8 миллиарда долларов, а чистая прибыль — 1,5 миллиарда долларов. По итогам всего 2025 года AMD зафиксировала рекордную выручку в размере 34,6 миллиарда долларов, валовую маржу на уровне 50%, операционную прибыль в 3,7 миллиарда долларов и чистую прибыль 4,3 миллиарда долларов. Генеральный директор AMD Лиза Су заявила, что 2025 год стал определяющим для компании, поскольку рекордные показатели выручки и прибыли были обеспечены сильным исполнением стратегии и широким спросом на высокопроизводительные ИИ-платформы.

По ее словам, AMD входит в 2026 год с мощным импульсом во всех направлениях бизнеса, который в первую очередь поддерживается ускоряющимся внедрением высокопроизводительных процессоров EPYC и Ryzen, а также быстрым масштабированием ИИ-направления для дата-центров. Также стоит напомнить, что в четвёртом квартале AMD дополнительно выиграла от высвобождения ранее зарезервированных запасов ускорителей Instinct MI308 и связанных с ними начислений на сумму около 360 миллионов долларов. Выручка от поставок Instinct MI308 в Китай за этот период составила примерно 390 миллионов долларов. То есть AMD очень хорошо заработала на ИИ-направлении, пока у Intel не было свободных чипов.
