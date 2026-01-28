Intel выпустила Xe Super Sampling третьего поколения

Вчера Intel выпустила свежие драйверы для видеокарт Arc, и главным нововведением стало внедрение технологии Xe Super Sampling третьего поколения с поддержкой генерации нескольких кадров (она ж — MFG). Примечательно, что это обновление не принесло немедленную поддержку XeSS 3 MFG для текущего флагмана линейки Battlemage — дискретной видеокарты Arc B580 с 12 ГБ памяти. Но инсайдеры, которым удалось пообщаться с руководством Intel, сообщают, что Arc B580 официально получит XeSS 3 с поддержкой Multi-Frame Generation уже в следующем месяце. Ожидается, что вскоре после этого данный набор возможностей появится и у Arc B570 с 10 ГБ памяти, а затем доберётся до продуктов предыдущего поколения, включая серию Alchemist A.

Более того, в компании Intel рассказали о том, что технологии генерации кадров будут развиваться и дальше, а также подчеркнули, что игровые портативные устройства являются быстрорастущим и перспективным сегментом, где данная технология раскроет себя лучше всего. Вероятно, производитель намекает на то, что с релизом новых моделей игровых консолей на базе чипов и интегрированной графики Intel, компания адаптирует новую технологию генерации кадров под портативки. И на самом деле это очень интересный шаг, так как доля Arc B580 на рынке не такая уж и большая, а вот сегмент карманных игровых компьютеров развивается очень быстро, так что здесь новинка могла бы себя зарекомендовать гораздо быстрее. Но, конечно, у AMD есть чем ответить.
