Intel выпустила Xe Super Sampling третьего поколения

Более того, в компании Intel рассказали о том, что технологии генерации кадров будут развиваться и дальше, а также подчеркнули, что игровые портативные устройства являются быстрорастущим и перспективным сегментом, где данная технология раскроет себя лучше всего. Вероятно, производитель намекает на то, что с релизом новых моделей игровых консолей на базе чипов и интегрированной графики Intel, компания адаптирует новую технологию генерации кадров под портативки. И на самом деле это очень интересный шаг, так как доля Arc B580 на рынке не такая уж и большая, а вот сегмент карманных игровых компьютеров развивается очень быстро, так что здесь новинка могла бы себя зарекомендовать гораздо быстрее. Но, конечно, у AMD есть чем ответить.