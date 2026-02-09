Intel отказалась от активации функций процессоров по подписке

Для гиперскейлеров, которые закупают процессоры в огромных объёмах, доплата за активацию функций в уже приобретённом процессоре выглядела экономически бессмысленной, что в итоге стало одной из ключевых причин отказа Intel от этой концепции. По своей сути модель напоминала подписку, но в отличие от привычных программных сервисов с ежемесячной оплатой здесь речь шла о разовой активации аппаратных возможностей. Изначально Intel планировала предлагать в формате On Demand такие технологии, как Quick Assist, Dynamic Load Balancer и Data Streaming Accelerator, а также Software Guard Extensions и In-Memory Analytics Accelerator. На сайте Intel On Demand это описывалось как одноразовая активация отдельных процессорных ускорителей и функций безопасности. Но, видимо, спрос оказался слишком уж низким.