Intel отказалась от активации функций процессоров по подписке

Компания Intel фактически свернула инициативу Software Defined Silicon, также известную как Intel On Demand — дело в том, что компания перевела в архив официальный репозиторий SDSi на GitHub для процессоров Xeon. Этот проект задумывался как способ разблокировки дополнительных возможностей серверных процессоров за отдельную плату, позволяя клиентам активировать определенные функции уже после покупки процессора. Идея заключалась в том, что корпоративные заказчики будут доплачивать за включение нужных им ускорителей и технологий, однако массового интереса такая модель так и не получила, а сам проект поддерживался нерегулярно.

Для гиперскейлеров, которые закупают процессоры в огромных объёмах, доплата за активацию функций в уже приобретённом процессоре выглядела экономически бессмысленной, что в итоге стало одной из ключевых причин отказа Intel от этой концепции. По своей сути модель напоминала подписку, но в отличие от привычных программных сервисов с ежемесячной оплатой здесь речь шла о разовой активации аппаратных возможностей. Изначально Intel планировала предлагать в формате On Demand такие технологии, как Quick Assist, Dynamic Load Balancer и Data Streaming Accelerator, а также Software Guard Extensions и In-Memory Analytics Accelerator. На сайте Intel On Demand это описывалось как одноразовая активация отдельных процессорных ускорителей и функций безопасности. Но, видимо, спрос оказался слишком уж низким.