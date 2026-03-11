ECS показала ПК на базе неанонсированного процессора Intel Core Ultra 400

Сегодня на выставке Embedded World 2026 компания ECS продемонстрировала посетителям мини-компьютер под названием Liva P300 на базе новой серии процессоров Intel Core Ultra 400 поколения Nova Lake-S. Да, данное устройство использует ещё неанонсированный набор системной логики Intel B960 и поддерживает память DDR5 со скоростью до 8000 MT/сек. Это указывает на то, что Intel обновляет встроенный контроллер памяти в платформе Nova Lake, позволяя достигать таких частот ещё до применения профилей XMP или заводского разгона модулей. Интересно, что сейчас система оснащена блоком питания мощностью 120 Вт, однако перед выходом на рынок ECS планирует установить блок питания на 210–240 Вт, чтобы обеспечить работу старших конфигураций Nova Lake.

По данным ComputerBase, флагманская версия процессора получит 52 ядра и тепловой пакет 175 Вт, также будут доступны варианты с TDP 65 Вт. За графику отвечает встроенная архитектура Intel Xe3P, о которой ранее уже появлялись слухи, и демонстрация нового мини-ПК фактически подтвердила эти характеристики. В задачах искусственного интеллекта Nova Lake сможет обеспечивать производительность более 100 TOPS при использовании 8-битного формата INT8 благодаря встроенному нейронному ускорителю NPU и мощной графике. При этом стоит сказать, что компания ECS планирует выпустить этот мини-ПК в первом квартале 2027 года, то есть компания Intel явно не спешит с массовым решизом процессоров нового поколения.
