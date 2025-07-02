AMD обновила драйвер и повысила производительность RX 9070 XT

С выходом новых драйверов от компании AMD, серия видеокарт RDNA 4 значительно прибавила в производительности. Например, свежий обзор Hardware Unboxed показал, что обновление драйвера Adrenalin до версии 25.6.3 дало видеокарте Radeon RX 9070 XT заметный прирост производительности по сравнению с предыдущими результатами. Ранее, с драйверами версии 25.3.1, RX 9070 XT проигрывала ближайшему конкуренту в лице GeForce RTX 5070 Ti примерно на 2,5%. Теперь же ситуация изменилась — в среднем новинка от AMD обходит RTX 5070 Ti на 3% при разрешении 1440p, а в отдельных играх — и намного больше. В ряде популярных тайтлов RX 9070 XT не просто догнала, но и существенно опередила соперника. Например, в Delta Force карта AMD стала быстрее на 14%, в Counter-Strike 2 — на 23%, а в Spider-Man Remastered — сразу на 27%.

Несмотря на то, что в некоторых проектах прирост оказался незначительным, в большинстве игр заметен уверенный скачок вперёд. Особенно важно, что в среднем по 16 тайтлам RX 9070 XT получила +9% на 1440p и +4% на 4K, что говорит об оптимизации на уровне драйверов. При этом хотя на бумаге RX 9070 XT стоит на 150 дешевле, чем RTX 5070 Ti, в реальности цены пока остаются выше рекомендованных. Однако даже при равной стоимости карта AMD теперь оказывается выгоднее, если говорить о чистой производительности, где она уверенно лидирует. Правда, стоит учитывать, что у RTX 5070 Ti всё ещё есть преимущество в трассировке лучей и передовых технологиях генерации кадров.