AMD подтверждает, что Zen 4 использует оптимизированные 5-нм узлы TSMC

Генеральный директор AMD, Лиза Су подтвердила в своем, что AMD использует оптимизированный высокопроизводительный 5-нм узел для своих будущих процессорных чипсетов Zen 4, которые, как интересно, имеют как 2D-, так и 3D-версии. Мы впервые слышим упоминание о двух разных типах чипсетов, использующих одну и ту же архитектуру и это может означать, что мы увидим процессоры на базе Zen 4 с 3D-кэшем и без него.

В течение долгого времени мобильные SoC или другие подобные чипы всегда были одними из первых вещей, которые производились на новых узлах, а более сложные вещи, такие как графические процессоры и более продвинутые процессоры, появились позже, в модифицированных версиях конкретного узла. Тот факт, что у TSMC не менее трех 7-нм узлов,

В связанных новостях говорится, что TSMC приняла авансовые платежи в размере 5,44 миллиарда долларов США как минимум от 10 своих клиентов, из которых упоминаются AMD, Apple, Nvidia и Qualcomm. Платежи были сделаны для обеспечения производственных мощностей. TSMC получила авансовые платежи в размере 3,8 миллиарда долларов США в первые три квартала прошлого года и вполне вероятно, что такие сделки будут продолжаться до тех пор, пока спрос превышает предложение.