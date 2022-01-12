AMD подтверждает, что Zen 4 использует оптимизированные 5-нм узлы TSMC

В течение долгого времени мобильные SoC или другие подобные чипы всегда были одними из первых вещей, которые производились на новых узлах, а более сложные вещи, такие как графические процессоры и более продвинутые процессоры, появились позже, в модифицированных версиях конкретного узла. Тот факт, что у TSMC не менее трех 7-нм узлов,
В связанных новостях говорится, что TSMC приняла авансовые платежи в размере 5,44 миллиарда долларов США как минимум от 10 своих клиентов, из которых упоминаются AMD, Apple, Nvidia и Qualcomm. Платежи были сделаны для обеспечения производственных мощностей. TSMC получила авансовые платежи в размере 3,8 миллиарда долларов США в первые три квартала прошлого года и вполне вероятно, что такие сделки будут продолжаться до тех пор, пока спрос превышает предложение.