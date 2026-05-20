AMD представила новые серверные процессоры

Компания также сравнила новинку с Intel Xeon 6716P-B. По данным AMD, её флагман предлагает в 2,1 раза больше ядер — 84 против 40 — при более низком энергопотреблении (225 Вт против 235 Вт). При этом заявляется преимущество в производительности на уровне 91%. Дополнительно AMD утверждает, что EPYC 8005 обеспечивает на 48% лучшую производительность на ватт и на каждый потраченный доллар по сравнению с 72-ядерным Intel Xeon 6776P-B. Всего в линейку вошли 7 моделей — от 8-ядерного EPYC 8025P с TDP 95 Вт до 84-ядерного EPYC 8635P с TDP 225 Вт. Все процессоры рассчитаны исключительно на односокетные системы и поддерживают 6-канальную память DDR5-6400 ECC объёмом до 3 ТБ, а также 96 линий PCIe Gen 5 и инструкции AVX-512. Стоимость пока что под вопросом, но в условиях современного рынка ожидать низкой цены явно не приходится, тем более для серверных решений.