Huawei прокачала Ascend 950PR, чтобы конкурировать с NVIDIA

Источники отмечают, что процессор компании стал лучше совместим с программной экосистемой CUDA от NVIDIA и обеспечивает более быстрый отклик. Если говорить простыми словами, компания изменила направление работы и оптимизировала свой собственный чип Ascend 950PR таким образом, чтобы не заменить CUDA, а лучше работать с инструкциями, построенными на этой архитектуре. В теории, это позволит компании существенно повысить производительность своей платформы, чтобы работать с технологиями на базе искусственного интеллекта. И если у Huawei действительно получится, это даст огромный прирост реальной производительности центрам обработки данных, которые во многом зависят от NVIDIA и поставок её графических ускорителей нового поколения.