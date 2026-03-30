Huawei прокачала Ascend 950PR, чтобы конкурировать с NVIDIA

Китайские компании уже давно пытаются пошатнуть доминирование NVIDIA на рынке вычислительных чипов, но, несмотря на активные усилия по обновлению архитектуры и внедрению новых функций, значимого результата добиться им не удалось. По данным источников, крупнейшие китайские облачные провайдеры по-прежнему отдают явное предпочтение оборудованию NVIDIA, и причина кроется не только в разрыве по вычислительной мощности — огромную роль играет экосистема CUDA. Huawei пыталась найти альтернативу с помощью собственной платформы CANN, но до сих пор это не приносило нужного эффекта. Именно поэтому с выходом Ascend 950PR компания делает ставку на прямую замену решений NVIDIA в задачах обучения и инференса.

Источники отмечают, что процессор компании стал лучше совместим с программной экосистемой CUDA от NVIDIA и обеспечивает более быстрый отклик. Если говорить простыми словами, компания изменила направление работы и оптимизировала свой собственный чип Ascend 950PR таким образом, чтобы не заменить CUDA, а лучше работать с инструкциями, построенными на этой архитектуре. В теории, это позволит компании существенно повысить производительность своей платформы, чтобы работать с технологиями на базе искусственного интеллекта. И если у Huawei действительно получится, это даст огромный прирост реальной производительности центрам обработки данных, которые во многом зависят от NVIDIA и поставок её графических ускорителей нового поколения.