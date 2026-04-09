Названа цена процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

В преддверии старта продаж, которые намечены на 22 апреля, компания AMD раскрыла рекомендованную цену для своего нового флагманского десктопного процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. В США она составит 899 долларов без учёта налогов, что на 200 долларов выше стартовой цены Ryzen 9 9950X3D. При этом реальная стоимость может оказаться ещё выше — ритейлеры нередко делают наценку, а с налогами цена легко может перевалить за 1000 долларов. На старте процессор будет доступен как в BOX-версии, так и в составе готовых игровых ПК от крупных производителей. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition — это 16-ядерный и 32-поточный процессор на архитектуре Zen 5 с технологией 3D V-Cache. В отличие от обычного 9950X3D, здесь дополнительный кэш размещён на обоих 8-ядерных чиплетах, благодаря чему общий объём L3 достигает 192 МБ, а суммарный кэш (L2 + L3) — 208 МБ.

У стандартной версии 3D V-Cache есть только на одном чиплете, поэтому система вынуждена полагаться на планировщик ОС, чтобы направлять игровые задачи именно туда. В остальном новинка почти повторяет 9950X3D, но с небольшими отличиями. Максимальная частота разгона составляет 5,60 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у базовой модели, зато теплопакет вырос до 200 Вт против 170 Вт. Формально процессор совместим со всеми материнскими платами на сокете AM5, однако для его поддержки потребуется обновление UEFI от производителей плат. Да и для игр этот процессор подходит не очень хорошо — его создавали для работы с тяжёлым софтом.
Intel представила процессоры серии Core Ultra 200HX Plus…
Сегодня Intel анонсировала новую серию мобильных процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus, которые, по сло…
Intel создаст новую архитектуру ядер процессора…
Согласно последней информации, компания Intel планирует вернуться к унифицированной архитектуре ядер — фо…
Huawei прокачала Ascend 950PR, чтобы конкурировать с NVIDIA…
Китайские компании уже давно пытаются пошатнуть доминирование NVIDIA на рынке вычислительных чипов, но, н…
Процессоры AMD нового поколения получат больше ядер…
Стандартный вычислительный кристалл CCD на базе микроархитектуры AMD следующего поколения Zen 6, как ожид…
В сети засветился новый процессор Intel без встроенной графи…
До финального релиза обновлённой линейки Intel Arrow Lake Refresh остаются считанные недели, и новые данн…
Intel вновь повысит цены на свои процессоры…
Сообщается, что компания Intel готовит очередное повышение цен на процессоры. По данным китайской аналити…
Intel передумала выпускать процессор Core Ultra 9 290K Plus…
После выхода обновлённой серии процессоров Arrow Lake Refresh от компании Intel, которая получила названи…
Новые чипы Intel получат улучшенную систему крепления кулера…
В новой серии утечек о будущих процессорах Intel Nova Lake стало известно, что десктопные версии Nova Lak…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor