Названа цена процессора AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition

В преддверии старта продаж, которые намечены на 22 апреля, компания AMD раскрыла рекомендованную цену для своего нового флагманского десктопного процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. В США она составит 899 долларов без учёта налогов, что на 200 долларов выше стартовой цены Ryzen 9 9950X3D. При этом реальная стоимость может оказаться ещё выше — ритейлеры нередко делают наценку, а с налогами цена легко может перевалить за 1000 долларов. На старте процессор будет доступен как в BOX-версии, так и в составе готовых игровых ПК от крупных производителей. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition — это 16-ядерный и 32-поточный процессор на архитектуре Zen 5 с технологией 3D V-Cache. В отличие от обычного 9950X3D, здесь дополнительный кэш размещён на обоих 8-ядерных чиплетах, благодаря чему общий объём L3 достигает 192 МБ, а суммарный кэш (L2 + L3) — 208 МБ.

У стандартной версии 3D V-Cache есть только на одном чиплете, поэтому система вынуждена полагаться на планировщик ОС, чтобы направлять игровые задачи именно туда. В остальном новинка почти повторяет 9950X3D, но с небольшими отличиями. Максимальная частота разгона составляет 5,60 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у базовой модели, зато теплопакет вырос до 200 Вт против 170 Вт. Формально процессор совместим со всеми материнскими платами на сокете AM5, однако для его поддержки потребуется обновление UEFI от производителей плат. Да и для игр этот процессор подходит не очень хорошо — его создавали для работы с тяжёлым софтом.