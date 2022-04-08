AMD подтверждает, что драйвер Adrenaline GPU регулирует частоты без ведома пользователя

AMD подтвердила, что отчеты о драйверах AMD GPU, автоматически меняющий частоты процессора AMD Ryzen, верны и что компания изучает данную проблему. Проблема была впервые обнаружена лабораторией Igor’s Lab, которая предположила, что драйверы графического процессора Adrenaline, изменяющие настройки BIOS процессора AMD без участия пользователя, были связаны с тем, что AMD объединила Ryzen Master SDK с драйверами Adrenaline.

Автоматическое включение разгона с помощью функции Precision Boost Overdrive (PBO) на процессорах Ryzen создает немало проблем. Во-первых, если ваш компьютер не приспособлен для работы с повышенными температурами чипа, вызванными разгоном, это может привести к серьезному повреждению компонентов. Кроме того, разгон также может вызвать проблемы со стабильностью, что приведет к сбоям системы. Также любой разгон аннулирует гарантию на процессоры Ryzen. Хотя AMD еще не решила проблему автоматического разгона, пользователи придумали способ защитить свои чипы, удалив Ryzen Master SDK из драйверов Adrenaline.
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