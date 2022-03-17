AMD подтверждает отсутствие ручного разгона процессора для Ryzen 7 5800X3D

Согласно источникам, AMD Ryzen 7 5800X3D не поддерживает ручной разгон процессора, и AMD попросила своих партнеров по материнским платам удалить эти функции из UEFI. В отчете утверждается, что эти процессоры считаются заблокированными, поэтому нет обходного пути, когда дело доходит до настройки множителя процессора или напряжения и у AMD есть для этого веская причина.

Оказывается, напряжение 3D V-Cache ограничено максимальным значением от 1,3 до 1,35 В, а это означает, что обычное повышающее напряжение отдельных ядер ЦП Ryzen, которое может достигать 1,45–1,5 В, будет слишком высоким для 3D V-Cache для обработки. Таким образом, AMD ввела ограничения для этого процессора. Однако Infinity Fabric и шину памяти все же можно разогнать вручную. Низкое повышение напряжения также помогает объяснить, почему у Ryzen 7 5800X3D более низкие тактовые частоты, поскольку вполне возможно, что для достижения более высоких частот необходимы более высокие напряжения.
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