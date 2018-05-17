AMD подтверждает выпуск 7-нм ZEN2, VEGA и NAVI Designs

Вчера AMD выпустила Ryzen PRO Ecosystem. Во время брифинга AMD также продемонстрировала несколько интересных слайдов, они включают информацию о Threadripper Zen +, а также 7-нм продукции.Итак, первый слайд, который мы уже видели вчера, включает обновление Ryzen Zen +, которое будет установлен на Threadripper, общедоступный слайд из AMD теперь подтверждает, что будет выпущены Ryzen Threadripper 2900X, 2920X и 2950X.

Как уже упоминалось, с Threadripper Gen2 вы можете ожидать обновления текущего списка процессоров; 8-ядерный Threadripper 2900X, 12-ядерный Threadripper 2920X и, конечно же, 16-ядерный Threadripper 2950X. AMD будет применять те же Zen + твики к процессорам; включая оптимизацию латентности памяти и более высокие тактовые частоты.На другом слайде AMD демонстрирует прогрессию архитектуры процессора в 14 нм Ryzen ZEN (Summit Ridge), до 12 нм Zen + (Pinnacle Ridge). Однако на слайде AMD также относится к будущим 7-нм архитектурам. Если каждый шаг - год, то в 2019 году AMD, похоже, находится в работе и готова к 7nm ZEN2.

Для последнего слайда мы переходим к графическим процессорам. AMD упоминает 14-nm Vega, и если вы будете следить за временной шкалой, то в 2019 году вы можете увидеть 7-nm Vega. В 2019 году появится NAVI, который снова будет внедрен на 7-нм (7LP), а затем в 2020 году запланирован GPU на оптимизированном процессе 7nm +.