AMD показала дизайн RX 6000

Недавно компания NVIDIA официально представила свои новые видеокарты, которые очень понравились аудитории и их будут продавать уже совсем скоро, так что потенциальные конкуренты решили сделать удар, представив новые продукты. Например, компания AMD решила показать свою новую видеокарту, правда, пока что только в формате картинки с дизайном. Новинка называется AMD RX 6000, она будет официально анонсирована в самое ближайшее время, но когда именно это случится пока что никто не знает. Вероятно, производитель планирует представить нечто интересное в самое ближайшее время, чтобы выпустить устройство в продажу примерно в то же время, что и основной конкурент. Но мы пока что не знаем, когда именно это случится, а значит, самое время читать новости и ждать официального анонса.

Комментарии и отзывы AMD RX 6000
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