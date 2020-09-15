AMD показала дизайн RX 6000

Недавно компания NVIDIA официально представила свои новые видеокарты, которые очень понравились аудитории и их будут продавать уже совсем скоро, так что потенциальные конкуренты решили сделать удар, представив новые продукты. Например, компания AMD решила показать свою новую видеокарту, правда, пока что только в формате картинки с дизайном. Новинка называется AMD RX 6000, она будет официально анонсирована в самое ближайшее время, но когда именно это случится пока что никто не знает. Вероятно, производитель планирует представить нечто интересное в самое ближайшее время, чтобы выпустить устройство в продажу примерно в то же время, что и основной конкурент. Но мы пока что не знаем, когда именно это случится, а значит, самое время читать новости и ждать официального анонса.