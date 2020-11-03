AMD показала тесты RX 6000

Совсем недавно компания AMD официально представила свою новую линейку видеокарт AMD RX 6000, которые оказались весьма интересным решением на фоне конкурента, у которого сейчас не все так хорошо с продажами, как хотелось бы. Но была одна проблема — никаких точных тестов производительности AMD RX 6000 производитель не назвал, что немного подпортило впечатление потенциальным покупателям. Обычно производители всегда рассказывают важные детали своего продукта, чтобы привлечь внимание потенциального покупателя еще на момент анонса, а тут не показали ничего. К счастью, ситуация изменилась, так как производитель в итоге все же показал достаточно качественные тесты видеокарт, исходя из которого можно заявить, что AMD RX 6000 действительно будет пользоваться спросом.