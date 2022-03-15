AMD представил Ryzen 7 5800X3D, самый быстрый в мире игровой процессор

Сегодня AMD объявила о выпуске новой линейки процессоров 2022 года для настольных ПК. Линейку возглавляет 8-ядерный/16-поточный процессор Ryzen 7 5800X3D, который, по утверждению AMD, является самым быстрым игровым процессором в мире. Этот процессор представляет 3D вертикальный кэш (3DV Cache) в потребительском пространстве.

64 МБ быстрой SRAM расположены поверх области CCD (8-ядерного чипсета), которая имеет 32 МБ встроенной кэш-памяти L3, а структурный кремний выравнивает область по ядрам ЦП. Эта конструкция напрямую связана с двунаправленной кольцевой шиной, которая соединяет ядра ЦП, кэш-память L3 и межсоединение IFOP (Infinity Fabric Over Package). В результате получается 96 МБ бесшовного кэша L3.

AMD утверждает, что технология 3DV Cache дает «Zen 3» средний прирост игровой производительности на 15 процентов по сравнению со стандартным чипсетом «Zen 3». В некоторых случаях прирост производительности может составлять более 20 процентов. При этом AMD утверждает, что 5800X3D соответствует и даже превосходит процессор Intel «Alder Lake» Core i9-12900K.

Ryzen 7 5800X3D имеет более низкую тактовую частоту, чем Ryzen 7 5800X. Он работает на базовой частоте 3,40 ГГц и на частоте повышения 4,50 ГГц по сравнению с базовой частотой 3,80 ГГц и частотой повышения 4,70 ГГц у 5800X. Вероятно, это связано с тем, что AMD достигла своих целей по производительности для 5800X3D на своих тактовых частотах, и компания хочет придерживаться значения TDP 105 Вт для 5800X.

Ryzen 7 5800X3D построен в той же платформе Socket AM4, что и остальные процессоры серии Ryzen 5000 для настольных ПК, и совместим с любой материнской платой с набором микросхем AMD серии 400 или 500, на которой установлен AGESA V2 PI 1.2.0.6. Он также будет совместим с материнскими платами на базе чипсетов AMD 300-й серии с обновлениями BIOS, содержащими AGESA V2 PI 1.2.0.7.