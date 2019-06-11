AMD представила 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X

Когда AMD объявила о своих новых процессорах Ryzen 3000 и 12-ядерном Ryzen 9 3900X на Computex 2019, было много разговоров о том, будет ли AMD выходить за пределы 12 ядер для своей основной линейки. Как оказалось, да. Компания анонсировала Ryzen 9 3950X, 16-ядерный/32-потоковый чип, который позиционируется как первый в мире процессор для игр с таким арсеналом вычислительных ресурсов.

Подобно 12-ядерному Ryzen 9 3900X, новинка поддерживает технологию Simultaneous Multi-Threading (SMT), включает два 7-нм чиплета и 14-нм кристалл ввода-вывода. Последний содержит двухканальный контроллер памяти DDR4-3200 и отвечает за работу 24 линий интерфейса PCI Express 4.0.

Флагманский процессор может работать на частоте до 4,7 ГГц, его оснастили колоссальными 72 Мб кэш-памяти L3, и при этом заявили энергопотребление в 105 ВТ. Ryzen 9 3950X, по мнению AMD должен стать одним из самых интересных компонентов для игр в этом году, особенно в сочетании с новыми видеокартами линейки Radeon RX 5700. AMD Ryzen 9 3950X должен поступить в продажу в сентябре 2019 года по цене от $ 749.