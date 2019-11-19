AMD представила Radeon Pro W5700

Компания AMD официально представила новый профессиональный графический ускоритель Radeon Pro W5700, о котором длительное время говорили в сети. Новинка получилось очень интересной и, естественно, производительной. Начнем с того, что Radeon Pro W5700 является первой видеокартой компании AMD с графическим процессором поколения Navi и это первый ускоритель в своём классе, который построен на 7-нанометровой технологии. Видеокарта может похвастаться 8 гигабайтами памяти GDDR6, GPU Navi 10 с 2304 активными потоковыми процессорами и частотой памяти 14 ГГц. Кроме того, это первое устройство профессионального типа с поддержкой PCIe 4.0. То есть, в AMD решили ударить сразу по всем фронтам и показали очень крутой продукт.