AMD представила передовой процессор 7840U

Компания AMD утверждает, что новый чип под названием AMD 7840U может составить конкуренцию решениям компании Apple, превосходя процессор M2 MacBook Air 2022 в производительности на 75 процентов и Intel Core i7-1360P как в производительности, так и в графике. Если говорить о приросте производительности от поколения к поколению, менеджер по связям с общественностью AMD заявил журналистам, что чип предлагает до 24 процентов увеличения производительности приложений по сравнению с чипом 6850H той же компании. Сотрудник AMD утверждает, что новый процессор может предложить потенциальным покупателям безумную производительность внутри ноутбука при достаточно низком энергопотреблении, но, к сожалению, не предоставляет даже самую расплывчатую информацию о том, о каком реально времени автономной работы идёт речь — таких данных компания просто не предоставляет.

Возможно, компания ещё просто не знает о реальной автономности ноутбуков на этом чипе — все эти бенчмарки были запущены на референсной плате, а не на ноутбуке. Соответственно, пока что говорить о реальном преимуществе как минимум проблематично, хотя представитель компании говорит, что эти чипы будут использоваться в компьютерах Framework (которая недавно анонсировала свой первый ноутбук на основе AMD), Razer, Acer, HP и Lenovo и не только. Если это так, то компании, конечно, демонстрируют свою уверенность в том, что решения AMD на самом деле будут работать именно так, как компания обещает.
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