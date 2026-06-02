AMD представила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition

Сегодня компания AMD официально перевыпустила десктопный процессор Ryzen 7 5800X3D для платформы Socket AM4 с технологией 3D V-Cache под новым названием Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition. Стоит сразу отметить, что юбилейная версия ничем не отличается от процессора, который был выпущен много лет назад. Это буквально тот же процессор, что и оригинальный Ryzen 7 5800X3D, производство которого было прекращено в 2023 году. Отличия сводятся к специальному оформлению упаковки и наличию в комплекте листа Carbice Ice Pad — высокоэффективной термопрокладки, которая, в теории, лучше, чем обычная термопаста. Как и прежде, штатная система охлаждения в комплект поставки не входит.

Данный процессор построен на архитектуре Zen 3 и оснащён 8 ядрами и 16 потоками, максимальная частота в режиме Boost достигает 4,5 ГГц, а объём кэш-памяти L3 составляет 96 МБ. По словам AMD, Ryzen 7 5800X3D остаётся самым быстрым игровым процессором среди решений с поддержкой памяти DDR4. Для подтверждения этого компания сравнила его с Intel Core i9-14900K семейства Raptor Lake Refresh, плюс обе тестовые системы использовали 32 ГБ памяти DDR4-3600 в конфигурации 2х16 ГБ. Согласно данным AMD, Ryzen 7 5800X3D обеспечивает в среднем на 10% более высокую игровую производительность по сравнению с Core i9-14900K при использовании DDR4-памяти. Кроме того, стало известно, что продажи Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition стартуют 25 июня по цене 350 долларов. Это довольно дорого.