AMD представила процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition

Данный процессор построен на архитектуре Zen 3 и оснащён 8 ядрами и 16 потоками, максимальная частота в режиме Boost достигает 4,5 ГГц, а объём кэш-памяти L3 составляет 96 МБ. По словам AMD, Ryzen 7 5800X3D остаётся самым быстрым игровым процессором среди решений с поддержкой памяти DDR4. Для подтверждения этого компания сравнила его с Intel Core i9-14900K семейства Raptor Lake Refresh, плюс обе тестовые системы использовали 32 ГБ памяти DDR4-3600 в конфигурации 2х16 ГБ. Согласно данным AMD, Ryzen 7 5800X3D обеспечивает в среднем на 10% более высокую игровую производительность по сравнению с Core i9-14900K при использовании DDR4-памяти. Кроме того, стало известно, что продажи Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition стартуют 25 июня по цене 350 долларов. Это довольно дорого.