TSMC прогнозирует колоссальную выручку благодаря ИИ

Текущий бум искусственного интеллекта приводит к дефициту у одних компаний и огромным прибылям у других. Как сообщает издание Reuters, в недавней презентации TSMC прогнозировала, что мировой рынок полупроводников превысит 1,5 триллиона долларов к 2030 году — для сравнения, предыдущий прогноз составлял 1,0 триллиона долларов. Очевидно, что основной рост спроса связан именно с искусственным интеллектом — согласно информации TSMC, 55% этого рынка придётся на ИИ и другие задачи высокопроизводительных вычислений, тогда как смартфоны займут около 20%, а автомобили — около 10%. При этом изменения на рынке начнут ощущаться задолго до 2030 года. Компания прогнозирует, что спрос на пластины для ИИ-ускорителей в этом году вырастет в 11 раз по сравнению с 2022 годом.

Это всего четыре года, за которые искусственный интеллект из нишевой технологии превратился в тему, о которой говорят все топ-менеджеры. Естественно, TSMC активно расширяет производство, стараясь максимально использовать текущий спрос. Причём речь идёт не только о Тайване. У компании есть завод в Аризоне, который получил грант от правительства США в размере 6,6 миллиарда долларов несколько лет назад. Этот завод уже выпускает чипы — пока не самые передовые, так как TSMC сохраняет самые современные техпроцессы в Тайване, но он производит 4-нм чипы и со временем перейдёт к 3-нм и 2-нм технологиям. В будущем это должно приумножить прибыль производителя чипов, пока ИИ-бум не сошёл на нет.