TSMC прогнозирует колоссальную выручку благодаря ИИ

Текущий бум искусственного интеллекта приводит к дефициту у одних компаний и огромным прибылям у других. Как сообщает издание Reuters, в недавней презентации TSMC прогнозировала, что мировой рынок полупроводников превысит 1,5 триллиона долларов к 2030 году — для сравнения, предыдущий прогноз составлял 1,0 триллиона долларов. Очевидно, что основной рост спроса связан именно с искусственным интеллектом — согласно информации TSMC, 55% этого рынка придётся на ИИ и другие задачи высокопроизводительных вычислений, тогда как смартфоны займут около 20%, а автомобили — около 10%. При этом изменения на рынке начнут ощущаться задолго до 2030 года. Компания прогнозирует, что спрос на пластины для ИИ-ускорителей в этом году вырастет в 11 раз по сравнению с 2022 годом.

Это всего четыре года, за которые искусственный интеллект из нишевой технологии превратился в тему, о которой говорят все топ-менеджеры. Естественно, TSMC активно расширяет производство, стараясь максимально использовать текущий спрос. Причём речь идёт не только о Тайване. У компании есть завод в Аризоне, который получил грант от правительства США в размере 6,6 миллиарда долларов несколько лет назад. Этот завод уже выпускает чипы — пока не самые передовые, так как TSMC сохраняет самые современные техпроцессы в Тайване, но он производит 4-нм чипы и со временем перейдёт к 3-нм и 2-нм технологиям. В будущем это должно приумножить прибыль производителя чипов, пока ИИ-бум не сошёл на нет.
Intel вновь повысит цены на свои процессоры…
Сообщается, что компания Intel готовит очередное повышение цен на процессоры. По данным китайской аналити…
Процессоры AMD Ryzen 10000 получат до 24 ядер…
Платформа десктопных процессоров AMD Ryzen 10000 следующего поколения под кодовым названием Olympic Ridge…
Intel сохранит в продаже чипы 14-го поколения…
Компания Intel продолжит активно поддерживать десктопные процессоры Intel 14-го поколения, чипсеты 700-й …
Intel Core Ultra 400 выйдет на новых материнских платах…
Будущие процессоры Intel серии Core Ultra 400 на архитектуре Nova Lake принесут не только новую платформу…
Intel представила процессоры серии Core Ultra 200HX Plus…
Сегодня Intel анонсировала новую серию мобильных процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus, которые, по сло…
Intel представила процессоры Core Ultra 200S Plus…
Компания Intel представила свои самые мощные игровые процессоры — серию Intel Core Ultra 200S Plus. Модел…
Intel представила странный процессор Core 7 245HX…
Intel без лишнего шума выпустила ещё один процессор семейства Arrow Lake-HX — его название может запутать…
Intel выпустит доступные процессоры с функцией разгона…
Роберт Хэллок, вице-президент Intel, заявил о планах компании значительно расширить поддержку разгона для…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor