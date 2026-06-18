Lenovo выпустила компьютер для работы с ИИ-моделями

Компания Lenovo представила в Китае компактный компьютер Lenovo AI Mini PC, ориентированный на пользователей, которым требуется отдельное устройство для локального запуска ИИ-моделей и персональных ИИ-сервисов. Новинка поставляется с предустановленной платформой Tianxi Claw и готова к работе сразу после включения, позволяя использовать возможности искусственного интеллекта дома или в небольшом офисе без сложной настройки. Основой Lenovo AI Mini PC стал процессор Cixin P1, также известный под обозначением CD8180. Он изготовлен по 6-нм техпроцессу и оснащён 12-ядерным ЦПУ на архитектуре Armv9.2, 10-ядерным графическим ускорителем Immortalis G720 и нейронным блоком NPU с производительностью до 30 TOPS.

Совокупная вычислительная мощность платформы достигает 45 TOPS, что позволяет эффективно выполнять локальную обработку ИИ-задач и различные сценарии интеллектуальной автоматизации. Ещё компьютер оснащён 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопителем объёмом 256 ГБ. Набор интерфейсов включает два порта USB 3.2 Type-A, два полнофункциональных USB Type-C, два USB 2.0, видеовыход DisplayPort 1.4, HDMI 1.4 и сетевой разъём 2,5 Гбит/сек. Кроме того, мини-ПК поддерживает режим разработчика и совместим с Ubuntu, предоставляя дополнительные возможности для энтузиастов и разработчиков. Стоимость модели пока что не уточняется, но, судя по характеристикам, это не очень дорогое устройство для работы с искусственным интеллектом.