Lenovo выпустила компьютер для работы с ИИ-моделями

Совокупная вычислительная мощность платформы достигает 45 TOPS, что позволяет эффективно выполнять локальную обработку ИИ-задач и различные сценарии интеллектуальной автоматизации. Ещё компьютер оснащён 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и SSD-накопителем объёмом 256 ГБ. Набор интерфейсов включает два порта USB 3.2 Type-A, два полнофункциональных USB Type-C, два USB 2.0, видеовыход DisplayPort 1.4, HDMI 1.4 и сетевой разъём 2,5 Гбит/сек. Кроме того, мини-ПК поддерживает режим разработчика и совместим с Ubuntu, предоставляя дополнительные возможности для энтузиастов и разработчиков. Стоимость модели пока что не уточняется, но, судя по характеристикам, это не очень дорогое устройство для работы с искусственным интеллектом.