AMD представила процессоры Ryzen 5000G с встроенной графикой Radeon

AMD представила процессоры Ryzen 5000G с встроенной графикой Radeon. Процессоры серии Ryzen 5000G основаны на 7-нм техпроцессе и предлагают универсальное решение для игр без видеокарты.

AMD Ryzen 5000G представлена процессорами Ryzen 7 5700G, Ryzen 5 5600G и Ryzen 3 5300G. Каждая модель имеет свою более энергоэффективную версию с TDP 35 Вт (Ryzen 7 5700GE, Ryzen 5 5600GE и Ryzen 3 5300GE). Старшая модель серии Ryzen 7 5700G имеет 8 ядер 16 потоков с частотой 3,8 ГГц и частотой в разгоне до 4,6 ГГц. Процессор AMD Ryzen 5 5600G оснащен 6 ядрами 12 потоками с частотой 3,9/4,4 ГГц. AMD Ryzen 3 5300G предлагает 4 ядра 8 потока с частотой 3,6/4,2 ГГц.

Ожидается, что процессоры будут использоваться в системах OEM-производителей, таких как Dell, HP, Lenovo и других.
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