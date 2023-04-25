AMD представила процессоры Ryzen Z1 Series

Сегодня AMD представила новые процессоры Ryzen Z1 Series — конечные процессоры высокой производительности для портативных игровых консолей. Серия Ryzen Z1 включает два процессора флагманского уровня — Ryzen Z1 и Ryzen Z1 Extreme, оба обеспечивают передовой игровой опыт, бескомпромиссное время работы от аккумулятора и оснащены графикой, основанной на архитектуре AMD RDNA 3. Кроме того, компания AMD сотрудничает с ASUS, чтобы запустить первое устройство серии ROG Ally на Ryzen Z1. В компании AMD отметили, что с поддержкой до 8 ядер и 16 потоков процессоры Ryzen Z1 Series предлагают захватывающие визуальные эффекты и, благодаря эффективности архитектуры Zen 4, обеспечивают невероятное время работы от аккумулятора для действительно игрового опыта.

Правда, стоит сразу отметить, что помимо маркетинговых заявлений никакого реального времени автономной работы производитель не представил. С графикой, основанной на архитектуре AMD RDNA 3, игроки получают производительность, необходимую для плавной игры в современные игры с высокими требованиями к графике при стабильно высокой частоте кадров. Также пользователи могут оптимизировать игру с помощью программного обеспечения AMD — Adrenalin Edition, AMD Radeon Super Resolution, Radeon Chill, Radeon Image Sharpening, AMD Link и так далее. Стоит отметить, что у AMD на самом деле есть все шансы на успех в этом направлении, потому что NVIDIA над портативными решениями не работает совершенно.
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