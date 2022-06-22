AMD представила промышленные процессоры Ryzen Embedded R2000 Series

Сегодня AMD представляет Ryzen Embedded R2000 Series, линейку процессоров второго поколения среднего уровня, оптимизированных для широкого спектра промышленных и робототехнических систем, машинного зрения, Интернета вещей (IoT) и тонких систем. Процессоры AMD Ryzen Embedded R2000 поддерживают работу на четырех различных дисплеях с великолепным разрешением 4K. Ryzen Embedded серии R2000 предлагает в два раза больше ядер и обеспечивает существенное увеличение производительности по сравнению с предыдущим поколением: новая модель R2515 демонстрирует до 81% более высокую производительность процессора и графического процессора, чем сопоставимые процессоры серии R1000. Кроме того, производительность на ватт оптимизирована с использованием базовой архитектуры «Zen+» с графикой AMD Radeon для богатых и адаптируемых мультимедийных возможностей.

Новые процессоры Ryzen Embedded серии R2000 масштабируются до четырех процессорных ядер Zen+ с восемью потоками и предлагают 2 МБ кэш-памяти L2 и 4 МБ кэш-памяти L3. Разработчики систем найдут оптимальную конфигурацию с мощностью и производительностью на единой платформе обработки. Новая серия AMD R2000 поддерживает двухканальную память DDR4 со скоростью 3200 МТ/сек и расширенные входные и выходные разъемы. Ожидается, что новая серия обеспечит на 50% большую пропускную способность памяти и удвоит количество подключений ввода-вывода по сравнению с предыдущими процессорами R1000. AMD Ryzen Embedded R2000 Series в настоящее время демонстрируется на стенде AMD на выставке Embedded World 2022 в Нюрнберге, Германия.