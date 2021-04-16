AMD представила серию процессоров Ryzen 5000G

Команда красных выпустила процессоры серии Ryzen 5000G, которые обладают достаточно вычислительной мощью. Серия 5000G, является продолжением серии процессоров Ryzen 4000G и предлагает потрясающее качество встроенной графики.

Процессоры серии Ryzen 5000G сочетают в себе встроенную графику Vega 8, чтобы обеспечивать производительность выше среднего уровня. Дополнительным преимуществом является отсутствие необходимости покупать видеокарту для оптимальной игровой производительности. Базовыми продуктами являются Ryzen 3 5300G с базовой тактовой частотой 4 ГГц при TDP 65 Вт и 5300GE с базовой тактовой частотой 3,6 ГГц при малой мощности 35 Вт TDP.

Модели высокого класса - это процессоры Ryzen 5600GE с базовой тактовой частотой 3,4 ГГц, 5600G с тактовой частотой 3,9 ГГц, 5700GE и 5700G с тактовой частотой 3,8 ГГц. Эти модели очень привлекательны и способны отображать стандартные 3D-игры.

Компания AMD также заявляет, что новая линейка процессоров способны обеспечивать частоту кадров выше 30 кадров в секунду, что обычно лучше, чем у Intel Core i7, для нескольких популярных игр, таких как Assassin's Creed Odyssey, Metro Exodus и Civilization VI.
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