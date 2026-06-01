AMD представила стандарт памяти EXPO Ultra Low Latency

Компания AMD представила на Computex 2026 новую технологию для своего стандарта памяти EXPO под названием Ultra Low Latency (ULL). Она предназначена для повышения производительности в играх за счёт более точно настроенных модулей DDR5, которые позволяют получить более высокий FPS и улучшенные показатели стабильности кадров. По сути, ULL — это расширение существующего стандарта EXPO, направленное на его обновление и усиление. Стоит сказать, что AMD уже работает над версией EXPO 1.2 для будущих процессоров Ryzen на архитектуре Zen, где планируется поддержка новых типов памяти вроде CUDIMM, а также дополнительные улучшения. Одним из ключевых нововведений как раз и станет режим Ultra Low Latency, который сегодня был показан в виде предварительной демонстрации.
Модули памяти EXPO ULL будут поддерживать автоматический разгон и более агрессивные тайминги, что позволит повысить производительность в играх. AMD заявляет прирост средней частоты кадров примерно на 12% по сравнению с обычной DDR5 по стандарту JEDEC и около 4% относительно текущих модулей EXPO. В сценариях с минимальной частотой кадров, так называемых 1% low, улучшение достигает 15% по сравнению с JEDEC и около 4% относительно стандартного EXPO. AMD также подтвердила, что такие комплекты памяти будут выпускаться партнёрами, включая G.Skill, Fury от Kingston, KLEVV, Lexar, TeamGroup, V-Color, XPG от ADATA и Origin Code, а их официальное появление на рынке ожидается в июне.