Цены на чипы памяти не снизятся до 2030 года

Аналитики Korea Investment & Securities отмечают, что цены на память вряд ли снизятся в ближайшее время. Поскольку память напрямую влияет на эффективность работы ИИ-видеокарт, крупные облачные провайдеры заранее выкупают производственные мощности по долгосрочным контрактам. Даже когда текущий период поставок закончится, дефицит может продолжить оказывать давление на цены, потому что именно память становится ключевым фактором производительности. В отчёте объясняется, что увеличение объёма памяти повышает загрузку GPU и делает их более выгодными с точки зрения затрат — система может обрабатывать больше токенов за то же время. Поэтому ИИ-компании активно закупают дополнительные чипы памяти, чтобы повысить эффективность и снизить стоимость обработки одного токена.

Чем больше данных находится рядом с GPU, тем меньше необходимости постоянно подгружать их из накопителей, а значит — выше общая производительность. По мнению KIS, именно рост эффективности стал причиной того, что гиперскейлеры начали массово бронировать мощности на годы вперёд, и эта тенденция, скорее всего, сохранится. В результате цены на DRAM, которые уже выросли примерно в три раза за год, могут оставаться высокими, несмотря на ожидания рынка. Соответственно, прогноз специалистов о том, что цены на оперативную память останутся высокими вплоть до 2030 года, выглядят вполне реалистичными — на текущий момент нет предпосылок для снижения цен на чипы памяти.
