Забастовка сотрудников Samsung ударит по рынку памяти

Возможно, вы об этом не слышали, но на рынке памяти DRAM и NAND назревает серьёзный кризис. Причиной может стать 18-дневная забастовка сотрудников Samsung Electronics в мае, которая способна нарушить мировые цепочки поставок. Ситуация осложняется тем, что рынок памяти уже сталкивается с ограниченным предложением. На этом фоне профсоюз работников Samsung Electronics требует дополнительных выплат — по данным источников, сотрудники добиваются бонусов в размере 15% от годовой операционной прибыли компании, что оценивается примерно в 30 миллиардов долларов. Если соглашение не будет достигнуто, забастовка может пройти с 21 мая по 7 июня.

По оценкам южнокорейских источников, если протест действительно состоится, объёмы поставок чипов памяти могут сократиться примерно на 4%. Даже после завершения акции компании понадобится ещё 2–3 недели для восстановления нормального темпа производства. Предварительно ожидается, что выпуск DRAM снизится на 3–4%, а NAND — на 2–3%. Общий финансовый ущерб оценивается в 20–30 триллионов вон, что соответствует примерно 13–20 миллиардам долларов. Также обсуждается риск более длительных перебоев, если восстановление затянется. Аналитики TrendForce считают, что возврат к штатной работе потребует не менее 2–3 недель — для этого потребуется повторная подготовка «чистых комнат», перенастройка оборудования, возможные потери пластин и постепенное восстановление выхода годных чипов. Для геймеров это плохая новость.