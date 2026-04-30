Samsung прогнозирует кризис памяти в 2027 году…

Такие прогнозы совпадают с более ранними сообщениями о том, что крупнейшие производители оперативной памяти в мире могут не справиться с растущим спросом вплоть до 2030 года. Ситуация может дополнительно ухудшиться, если Samsung не достигнет соглашения со своим профсоюзом, который планирует провести 18-дневную забастовку, начиная с 21 мая. И это, безусловно, плохой знак для рынка потребительской электроники — если чипы памяти станут ещё дороже, то смартфоны, планшеты, компьютеры и другая электроника, естественно, тоже подорожают. А ведь планки оперативной памяти уже стоят непомерно дорого, из-за чего многие просто отказываются от приобретения или апгрейда своей системы. И, видимо, ожидать снижения цен в ближайшее время точно не стоит — как минимум пару лет.