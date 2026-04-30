Samsung прогнозирует кризис памяти в 2027 году

Дефицит оперативной памяти, который уже приводит к росту цен на устройства — от смартфонов до портативных игровых консолей — может затянуться на длительный срок. Во время финансового отчёта компания Samsung Electronics заявила, что серьёзная нехватка памяти, вызванная высоким спросом со стороны дата-центров для искусственного интеллекта, не только сохранится в следующем году, но, вероятно, станет ещё более выраженной. Как отметил представитель подразделения памяти Ким Чжэ Чжун, текущие объёмы поставок значительно уступают спросу. Более того, если ориентироваться на уже полученные заказы на 2027 год, разрыв между спросом и предложением окажется ещё больше, чем в 2026 году.

Такие прогнозы совпадают с более ранними сообщениями о том, что крупнейшие производители оперативной памяти в мире могут не справиться с растущим спросом вплоть до 2030 года. Ситуация может дополнительно ухудшиться, если Samsung не достигнет соглашения со своим профсоюзом, который планирует провести 18-дневную забастовку, начиная с 21 мая. И это, безусловно, плохой знак для рынка потребительской электроники — если чипы памяти станут ещё дороже, то смартфоны, планшеты, компьютеры и другая электроника, естественно, тоже подорожают. А ведь планки оперативной памяти уже стоят непомерно дорого, из-за чего многие просто отказываются от приобретения или апгрейда своей системы. И, видимо, ожидать снижения цен в ближайшее время точно не стоит — как минимум пару лет.