Samsung повысит цены на свою память

NAND-память компании Samsung, по информации инсайдеров, значительно подорожает. Южнокорейский гигант, как и в случае с DRAM, намерен максимально воспользоваться спросом со стороны индустрии искусственного интеллекта. По данным корейского издания Sedaily, Samsung планирует повысить цены сразу на 100% во втором квартале после аналогичного роста в первом квартале. Это означает, что только за этот год компания увеличила стоимость NAND более чем на 200%. Такой скачок практически неизбежно приведёт к заметному удорожанию устройств, которые используют эти чипы, а некоторые продукты могут стать и вовсе слишком дорогими для покупателей. Основным драйвером роста цен при этом выступает именно сектор искусственного интеллекта.

Сообщается, что только за прошлый год стоимость NAND выросла примерно на 450%. Это произошло не только из-за спроса со стороны компаний, работающих с искусственным интеллектом, но и из-за того, что производители пытаются балансировать производство между DRAM и NAND. В последнее время роль NAND в задачах искусственного интеллекта заметно выросла — например, SSD-накопители уже применяются в крупных ИИ-системах вроде Vera Rubin для обработки задач с длинным контекстом. На фоне такого спроса поставщики, включая Samsung, SanDisk, SK Hynix и Kioxia, готовят масштабное повышение цен, стремясь максимально воспользоваться спросом со стороны крупных облачных операторов, дабы заработать и отбить расходы на заводы.