NVIDIA раскритиковала дефицит памяти на рынке

Финансовый директор NVIDIA Коллетт Кресс считает, что многие компании сами виноваты в проблемах, вызванных продолжающимся дефицитом памяти. В интервью она рассказала, что NVIDIA заранее закупила необходимые объёмы памяти, поскольку компания понимала — резкий рост цен неизбежен. Подорожание памяти на фоне огромного спроса со стороны производителей ИИ-процессоров уже серьёзно изменило отрасль. По некоторым оценкам, одной только платформе NVIDIA Rubin потребуется больше памяти, чем Apple и Samsung вместе взятым. Ожидается, что в 2027 году чипам Rubin понадобится около 6 миллиардов гигабайт LPDDR-памяти, тогда как потребности Apple оцениваются в 2,9 миллиарда гигабайт, а Samsung — в 2,7 миллиарда гигабайт.

Ситуацию осложняет и тот факт, что ИИ-видеоускорителям требуется не только HBM, но и DDR-память. При этом оба типа памяти производятся на одном и том же оборудовании. Из-за роста спроса на HBM производители вынуждены перераспределять мощности, сокращая выпуск DDR. Это уже привело к дефициту DDR-памяти, а китайские компании, как сообщается, пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы закрепиться на рынке в качестве крупных игроков. На фоне всей этой нестабильности NVIDIA удалось обеспечить себе стабильные поставки ключевых компонентов. Коллетт Кресс в интервью рассказала, что компания заранее предвидела проблемы на рынке памяти и подготовилась к ним. Правда, стоит учитывать, что у NVIDIA почти безграничные ресурсы, тогда у других компаний ситуация хуже.
