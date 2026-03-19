Чипы памяти в 2026 году не подешевеют

Согласно последнему исследованию TrendForce, продолжающиеся инвестиции в гонку ИИ со стороны североамериканских облачных провайдеров и стартапов будут поддерживать высокий спрос на ИИ-процессоры и сопутствующие микросхемы в 2026 году. Ожидается, что выручка контрактных производителей вырастет на 24,8% год к году и достигнет примерно 218,8 миллиарда долларов, при этом TSMC покажет наибольший рост — около 32%. Спрос на передовые техпроцессы продолжит расти благодаря ИИ-ускорителям от NVIDIA и AMD. Одновременно крупные облачные игроки из Северной Америки, такие как Google и Amazon Web Services, а также ИИ-стартапы вроде OpenAI и Groq ускоряют разработку собственных процессоров. Многие из этих решений должны перейти в массовое производство и начать поставки уже в 2026 году, став ключевым драйвером для техпроцессов 5/4 нм и более продвинутых вариантов.

Аналитики TrendForce отмечают, что мощности TSMC по техпроцессам 5/4 нм и ниже, скорее всего, будут полностью загружены до конца года. В то же время Samsung также фиксирует заметный рост заказов на свои решения аналогичного класса. На этом фоне TSMC уже повысила цены на контрактное производство по всем техпроцессам 5/4 нм и ниже на 2026 год. То есть ожидать улучшения положения на рынке чипов не стоит — в обозримом будущем центры обработки данных будут заказывать очень много продукции, поддерживая сложившийся дефицит как минимум до 2027 года. Для геймеров это очень плохие новости, мягко скажем.
