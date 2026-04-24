AMD представила технологию EXPO 1.2

Сегодня компания AMD официально представила технологию Extended Profiles for Overclocking (EXPO) версии 1.2. Обновление расширяет поддержку дополнительных профилей памяти, модулей CUDIMM и приносит новые функции для тонкой настройки оперативной памяти. С выходом EXPO 1.2 компания делает ставку на более продвинутые профили разгона для платформы Zen 5 и памяти DDR5. Однако полноценная поддержка всех возможностей новой версии ожидается только с процессорами поколения Zen 6. Это означает, что нынешние чипы Zen 5 смогут работать с EXPO 1.2 лишь частично — они не смогут полностью раскрыть потенциал новой памяти со встроенным тактовым драйвером, поэтому часть задач останется за традиционными модулями памяти.

Известный разработчик 1usmus сообщил, что EXPO 1.2 приносит поддержку геометрии модулей памяти, добавляет работу с MRDIMM, а CUDIMM и CSODIMM уже поддерживаются. Также появились новые параметры настройки: tREFI, tRRDS, tWR, ULL Enable — Unified Latency Lock, а также VDDP(V). Дополнительно AMD начала включать в список совместимых производителей китайские бренды памяти, поскольку дефицит DRAM заставляет покупателей искать альтернативу привычным комплектам. Среди новых партнёров упоминаются RAMXEED Limited Conexant, Rui Xuan, ранее известная как Rei Zuan, а также Fujitsu Synaptics. Это не может не радовать — платформа постепенно развивается, предоставляя энтузиастам всё больше возможностей и функций. У Intel всё не так красочно.