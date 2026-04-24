AMD представила технологию EXPO 1.2

Сегодня компания AMD официально представила технологию Extended Profiles for Overclocking (EXPO) версии 1.2. Обновление расширяет поддержку дополнительных профилей памяти, модулей CUDIMM и приносит новые функции для тонкой настройки оперативной памяти. С выходом EXPO 1.2 компания делает ставку на более продвинутые профили разгона для платформы Zen 5 и памяти DDR5. Однако полноценная поддержка всех возможностей новой версии ожидается только с процессорами поколения Zen 6. Это означает, что нынешние чипы Zen 5 смогут работать с EXPO 1.2 лишь частично — они не смогут полностью раскрыть потенциал новой памяти со встроенным тактовым драйвером, поэтому часть задач останется за традиционными модулями памяти.

Известный разработчик 1usmus сообщил, что EXPO 1.2 приносит поддержку геометрии модулей памяти, добавляет работу с MRDIMM, а CUDIMM и CSODIMM уже поддерживаются. Также появились новые параметры настройки: tREFI, tRRDS, tWR, ULL Enable — Unified Latency Lock, а также VDDP(V). Дополнительно AMD начала включать в список совместимых производителей китайские бренды памяти, поскольку дефицит DRAM заставляет покупателей искать альтернативу привычным комплектам. Среди новых партнёров упоминаются RAMXEED Limited Conexant, Rui Xuan, ранее известная как Rei Zuan, а также Fujitsu Synaptics. Это не может не радовать — платформа постепенно развивается, предоставляя энтузиастам всё больше возможностей и функций. У Intel всё не так красочно.
Intel представила процессоры серии Core Ultra 200HX Plus…
Сегодня Intel анонсировала новую серию мобильных процессоров Intel Core Ultra 200HX Plus, которые, по сло…
Новые чипы Intel получат улучшенную систему крепления кулера…
В новой серии утечек о будущих процессорах Intel Nova Lake стало известно, что десктопные версии Nova Lak…
Intel впервый нарастила долю в Steam…
С началом февраля Valve завершила обработку данных январского отчёта Steam Hardware and Software Survey. …
Процессоры AMD нового поколения получат больше ядер…
Стандартный вычислительный кристалл CCD на базе микроархитектуры AMD следующего поколения Zen 6, как ожид…
Intel будет дольше поддерживать свои сокеты…
Существующие и будущие процессорные сокеты Intel могут получить поддержку и срок жизни, которыми ранее сл…
Intel представила странный процессор Core 7 245HX…
Intel без лишнего шума выпустила ещё один процессор семейства Arrow Lake-HX — его название может запутать…
AMD выпустила процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition…
Компания AMD представила новый флагманский десктопный процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition для платфор…
AMD якобы прекратила поддержку Ryzen Z1 Extreme…
По данным Lenovo Korea, компания AMD, как сообщается, прекратила выпуск новых драйверов для решения Ryzen…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor