AMD представила технологию EXPO 1.2

Известный разработчик 1usmus сообщил, что EXPO 1.2 приносит поддержку геометрии модулей памяти, добавляет работу с MRDIMM, а CUDIMM и CSODIMM уже поддерживаются. Также появились новые параметры настройки: tREFI, tRRDS, tWR, ULL Enable — Unified Latency Lock, а также VDDP(V). Дополнительно AMD начала включать в список совместимых производителей китайские бренды памяти, поскольку дефицит DRAM заставляет покупателей искать альтернативу привычным комплектам. Среди новых партнёров упоминаются RAMXEED Limited Conexant, Rui Xuan, ранее известная как Rei Zuan, а также Fujitsu Synaptics. Это не может не радовать — платформа постепенно развивается, предоставляя энтузиастам всё больше возможностей и функций. У Intel всё не так красочно.