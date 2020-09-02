AMD представила видеокарту AMD Radeon RX 5300 для игр в разрешении 1080p

AMD представила видеокарту начального уровня на архитектуре RDNA. Видеокарта AMD Radeon RX 5300 предназначена для бюджетных игровых компьютеров. Карта Radeon RX 5300 оснащена таким же графическим ядром, что и видеокарты Radeon RX 5500 XT.

Что касается характеристик, AMD Radeon RX 5300 оснащается процессором Navi 14, который состоит из 1408 потоковых процессоров. Тактовая частота графического процессора составляет 1448 МГц, а частота в режиме разгона 1645 МГц. Видеокарта будет иметь 3 Гб памяти GDDR6 и 96-битную шину. Для питания карты используется 8-контактный разъем. Доступные разъемы HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4, видеокарта поддерживает технологии AMD Freessync, Direct X 12 и Vulkan API.

Рекомендованная стоимость видеокарты AMD Radeon RX 5300 составляет не выше 150 долларов.
Комментарии и отзывы AMD Radeon RX 5300
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