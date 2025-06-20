AMD представила видеокарту Radeon AI PRO R9700 для работы с ИИ

Компания AMD официально поделилась новыми подробностями о своём графическом процессоре Radeon AI PRO R9700 и о том, как он показывает себя в задачах, связанных с искусственным интеллектом, по сравнению с уже существующей моделью Radeon PRO W7800. Видеокарта Radeon AI PRO R9700 основана на графическом чипе Navi 48 и имеет 64 вычислительных блока (всего 4096 потоковых процессоров). Графический процессор оснащён 128 специализированными ИИ-ускорителями и обладает уровнем энергопотребления до 300 Вт. Объём видеопамяти составляет 32 ГБ GDDR6, а шина — 256-битная. Это вдвое больше, чем у модели Radeon RX 7900 XT. В результате модель обеспечивает до 96 терафлопс вычислительной мощности с точностью FP16 и до 1531 TOPS при INT4.

Задача Radeon AI PRO R9700 — обеспечивать эффективную работу с ИИ-моделями на локальных устройствах. Именно поэтому в этой видеокарте установлено 32 ГБ видеопамяти — объём, оптимальный для продвинутых локальных моделей вроде DeepSeek R1 Distill Qwen 32B Q6, Mistral Small 3.1 24B Instruct 2503 Q8, Flux 1 Schnel и SD 3.5 Medium. Также AMD заявляет, что R9700 в два раза быстрее, чем Radeon PRO W7800 с тем же объёмом видеопамяти при работе с моделью DeepSeek R1. Более того, компания зачем-то опубликовала сравнения с RTX 5080, у которой только 16 ГБ памяти. Это всё же совершенно разные продукты — игровую видеокарту сравнивать с картой для рабочей станции банально глупо, особенно если речь идёт о куда более дорогом компоненте системы.
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